Everton e Victor discutem na piscina: ‘Ator falido’ | Power Couple

Victor e Everton tiveram um desentendimento na Mansão Power neste domingo (18), depois de dinâmica do Quebra Power. Após Victor sair da piscina e fazer uma brincadeira provocativa, Everton rebateu. “Você vai ver quem é planta, vamos para a DR juntos”, provocou o apresentador e acrescentou: “Ator falido. Fez um jogo errado em A Fazenda e está tentando fazer um outro jogo aqui dentro”. A discussão aconteceu quando o ator estava tomando banho de piscina na companhia de Radamés, Rafael e André. “É muito feio falar da profissão dos outros”, disse Tali, que estava conversando com Carol na beira da piscina. Rayanne ouviu a discussão e foi logo defender o marido. “Querendo trazer coisa lá de fora aqui dentro. Você é sujo, sem caráter”, disparou a atriz.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.