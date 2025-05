Papo sobre ex

Radamés e Carol foram escolhidos por Fran e Júnior, e vice-versa. A pauta das escolhas foi a 'fala' da judoca sobre o ex. Segundo a influenciadora, Carol falou do antigo namorado 'pelas costas' do atual na sala de espera só com as esposas. A judoca explicou que estava citando momento de superação, pois sofreu em um relacionamento abusivo. O barraco rolou solto

Reprodução/PlayPlus