Puro suco do entretenimento

Para tentar se salvar da DR e conseguir o prêmio de R$ 20 mil, as duplas deram tudo de si para fazer suco de laranja sem usar as mãos na Prova dos Casais. Com os braços amarrados, eles precisaram percorrer um circuito equilibrando as frutas com o corpo e atingir uma marca no recipiente do líquido no menor tempo possível. Antes mesmo de começar a Prova, Gretchen e Esdras desistiram para cair propositalmente na DR

Reprodução/RECORD