Everton, Emilyn, Adriana e Dhomini analisam divisão de grupos e detonam rivais no Power Couple Os casais aproveitaram a manhã tranquila deste sábado (17) para soltar o verbo sobre Carol, Radamés e André; confira Novidades|Do R7 17/05/2025 - 14h01 (Atualizado em 17/05/2025 - 14h01 )

De que lado você está nessa discórdia? Reprodução/PlayPlus

Neste sábado (17), os casais acordaram com a língua afiada no Power Couple Brasil. Após o café da manhã, Adriana, Dhomini, Everton e Emilyn se juntaram para “hablar” sobre Carol e Radamés. No quarto cupuaçu, os quatro analisaram as divisões da Mansão e garantiram que não fazem parte de grupo nenhum.

Além de soltar o verbo sobre o casal Furlan, os amigos comentaram sobre outros rivais e analisaram opções de voto para a próxima DR. No começo do papo, Adriana negou a existência de um grupão e disse que os casais oponentes se excluíram por conta própria: “Estão chamando a gente de ‘grupão’, mas somos a casa. Quem saiu do grupo Power Couple 7 foram eles”.

Concordando com a esposa, Dhomini observou que os adversários conseguiram contabilizar a maior quantidade de votos na última DR em um alvo: “O ‘grupão’ é deles”.

Confira:

‌



"Quem tem grupo são eles", diz Adriana, após comentar que seus aliados não são um "grupão".🤔



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/wXlJ4L080L — Power Couple Brasil (@powercouple) May 17, 2025

Everton revelou que em uma conversa com Carol e Radamés, ele se queixou da falta de personalidade do ex-jogador na competição com base na participação dele em A Fazenda 15 e o desempenho nos campos de futebol. O apresentador contou que, nesse momento, a judoca tomou à frente e desconversou.

“Ele é boa praça, mas se perdeu na manipulação”, lamentou Adriana sobre o atleta. Emilyn ainda adicionou: “Ele tentou responder e ela interviu”. Os casais observaram que Carol não costuma “deixar” Radamés falar e se posicionar no jogo.

‌



Veja:

"Ele é boa praça mas se perdeu na manipulação das coisas", dispara Adriana sobre Radamés.



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/ETkEnmImzt — Power Couple Brasil (@powercouple) May 17, 2025

Everton disse, também, que Carol apontou a aproximação dele com o Casal Power da vez e determinou que o apresentador, por isso, escolheu um lado no game.

‌



Além disso, ele revelou que a judoca sabe bem os motivos que fizeram seu marido ser eliminado do reality rural e garantiu: “Ela estudou isso lá fora e vai fazer, aqui dentro, o que for possível para chegar longe [na competição]”.

Everton refletiu sobre a posição “passiva” do ex-jogador, tanto nas relações que construiu na Mansão quanto com Carol, e admitiu: “Eu fiquei decepcionado com o Radamés que conheci aqui dentro. Achava que era um cara muito bacana e descobri que de bacana não tem nada”.

Adriana concordou e adicionou sobre os “princípios e valores” da judoca: “Ela não tem. Quando a pessoa usa muito [o termo], é porque falta nela”.

Diante disso, Dhomini refletiu: “Mas ela era do público, aqui, ela está dentro e não tem a mesma visão, fica tranquilo”. Aproveitando a oportunidade, ele colocou outro casal em pauta, confessou que sente compaixão por Radamés e revelou o motivo: “Aguentar o André 24 horas por dia em todos os sofás, porque ele sai de um vai para outro. Eu já tinha batido a mão no botão de saída [do reality]”.

O comunicador seguiu detonando André e, ao mesmo tempo, exaltando a esposa dele. “Ela é uma mulher extraordinária, mas o marido é um ser humano execrável”.

Todos concordaram com os elogios à Silvia e Emilyn lamentou sobre a postura do motorista no reality: “Dá a entender que ele não queria estar vivendo isso”. Cansada de aturar o casal, Adriana desabafou: “Se ele não quer continuar, poderia pedir logo para sair [da competição], porque facilitaria a nossa vida”.

Com isso, Dhomini garantiu que sua indicação à próxima DR será o último casal citado e previu: “Essa semana acho que o André vota em nós. E tomara que eles votem primeiro, porque aí eu posso devolver sem mágoas”.

Eita, a quarta semana nem começou e os casais já estão se adiantando na competição. Não perca o que está por vir.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

