Amigos em suítes e rivais no chão! Adriana e Dhomini expõem prioridades na divisão de quartos da Mansão O casal deixou bem clara a separação de grupos no Power Couple Brasil Novidades|Do R7 16/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h52 )

Eles mostraram que estão unidos a novos aliados Reprodução/PlayPlus

Com o novo ciclo, vem mais um Casal Power! Adriana e Dhomini arrebentaram nas apostas da semana e duplicaram o saldo, chegando ao topo do ranking do Power Couple Brasil. Logo após a DR, eles redistribuíram os quartos, e acabaram mostrando também a divisão de grupos do jogo. Entenda!

Adriana surpreendeu os participantes dizendo que ficou chateada com a atitude afastada de Ray e Victor após a treta deles com Carol e Radamés. A corretora de imóveis contou que se sentia muito próxima do casal, mas ficou chateada, pois eles não quiseram sequer saber o que aconteceu na briga. Por isso, deixaram os ex-amigos no Quarto Perrengue!

Tali e Rafa, que dormiam há duas semanas na sala, receberam um upgrade e foram para o Quarto Pêssego. Já Carol, Radamés, Silvia e André, continuaram na sala, se dividindo entre sofá e colchonete no chão.

As pessoas mais próximas ao casal receberam quartos confortáveis. Fran e Júnior se emocionaram ao serem presenteados com o Quarto Kiwi, ao lado da Suíte Power. Adriana revelou que ficou muito grata quando a influenciadora disse que estava ao lado dela na treta com Carol.

Os casais com mais idade, permaneceram nas suítes mais confortáveis da Mansão Power: Kadu e Cris no Cupuaçu, e Gretchen e Esdras no Jabuticaba.

Veja como ficou a distribuição de quartos:

Romã: Adriana e Dhomini

Kiwi: Fran e Junior

Cupuaçu: Emilyn e Everton

Cacau: Cris e Kadu

Pêssego: Tali e Rafa

Jabuticaba: Gretchen e Esdras

Abacaxi: Nat e Eike

Uva: Ana Paula e Antony

Melancia: Bia e Gui

Sala: Carol e Radamés e Silvia e André

Perrengue (jaca): Rayanne e Victor

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD.

