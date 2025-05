Gi Prado e Eros são eliminados do Power Couple Brasil, com 20,92% dos votos O casal perdeu a preferência do público na DR contra Gretchen e Esdras, e Carol e Radamés

Novidades|Do R7 15/05/2025 - 23h42 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h42 )

