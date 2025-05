Com fogo nos olhos!

Os primeiros eliminados, Giovanna e Diego, causaram na dinâmica! Ela veio com o biquíni para afrontar os rivais que falaram mal de suas roupas e trouxe um copo de leite de aveia para alfinetar Gretchen. O casal estava com a língua afiada, assim como Márcia Fu, que colocou fogo no Quebra-Power com comentários ácidos

Reprodução/PlayPlus