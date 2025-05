Rainha dos memes

Como o diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, já tinha dito, o estoque de memes está sendo refeito com sucesso! O que dizer das reações da Gretchen ao aguardar as Esferas do poder? Continue acompanhando o reality e as redes sociais para não perder nenhuma cena icônica! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reprodução/Instagram