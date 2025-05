Gi e Eros são o Casal Power do novo ciclo | Power Couple

O novo Casal Power é definido sempre após a eliminação da semana e final do ciclo. O casal com o maior saldo acumulado garante a liderança da semana. Nesta semana, com empate entre duas duplas, a definição foi através do desempenho na Prova dos Casais. Ao fim da edição desta quinta-feira (1º), Gi e Eros foram anunciados como líderes do novo ciclo e garantiram a estadia na luxuosa Suíte Power. Agora, a empresária e o humorista vão ter que distribuir os quartos da Mansão para os demais participantes.



