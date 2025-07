Carol e Radamés são os vencedores do Power Couple

Carol e Radamés foram os vencedores do Power Couple. O casal jogou de maneira estratégica e conquistou o público em um embate acirrado. As duplas comemoraram ao lado de aliados, mas o ex-atleta saiu rapidamente para celebrar com a plateia. Adriana e Dhomini ocuparam o segundo lugar, mas não saíram de mãos abanando. A corretora de imóveis e o empresário levaram um carro zero km.



