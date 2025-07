Adriana e Dhomini, Carol e Radamés ou Rayanne e Victor. Nesta quinta-feira (10), um destes casais será coroado vencedor da temporada na grande final do Power Couple! A votação continua aberta no R7.com, e o resultado será anunciado ao vivo, a partir das 22h30, na RECORD. Não perca!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!