Rayanne e Victor conquistaram o terceiro lugar na sétima edição do Power Couple. O casal saiu com um prêmio de R$ 50 mil. Durante a trajetória, a dupla deu show de sintonia nas provas e não abaixou a cabeça para os embates.



