A plateia do Power Couple está aquecida! Todos os casais que participaram da edição vieram prestigiar o grande momento. Giovanna, Diego, Cris, Kadu, Sílvia e André conversaram com Rafa Brites e Felipe Andreoli na noite desta quinta-feira (10), antes de saber quem será o vencedor da edição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!