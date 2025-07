‘A gente não imaginou que ia chegar na final’, diz Adriana para apresentadores | Power Couple

O primeiro casal a chegar na grande final foi Adriana e Dhomini. A dupla conferiu como foi toda a trajetória deles ao longo da temporada, relembrando as participações nas provas e os embates. Logo em seguida, Rafa Brites quis saber como eles estavam se sentindo por ter chegado na final do programa. A corretora de imóveis, que estava bem emocionada, afirmou: “A gente não imaginou que ia chegar na final”.



