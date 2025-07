O último episódio da Suíte Ultra Power, apresentado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, contou com a participação especial de Márcia Fu. Os três comentaram o desenvolvimento da temporada do reality e como os principais embates traçaram o rumo do jogo. Acompanhe!



