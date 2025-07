Felipe Andreoli conversa com casais que se destacaram nas provas | Power Couple

Felipe Andreoli quis conversar com alguns casais que se destacaram nas provas ao longo da temporada, e também com aqueles que não ganhavam os desafios. O apresentador falou com Ana Paula e Antony, que tinham as melhores reações nas provas. Ele também quis bater um papo com Fran e Júnior, que só conseguiam se dar bem na Prova dos Casais. Por fim, Andreoli comentou sobre o comportamento completamente diferente de Emilyn e Everton nos desafios.



