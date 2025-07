Rayanne e Victor comentam última Prova dos Homens | Power Couple

Rayanne e Victor foram os últimos a chegar na grande final do Power Couple nesta quinta-feira (10). O casal conferiu a trajetória deles, desde a entrada na Mansão Power até os momentos finais. Logo em seguida, Rafa Brites quis saber como foi viver a experiência de um reality show com o "mozão". Por fim, o casal de apresentadores comentou sobre a Prova dos Homens em que Victor protegeu Rayanne de um banho de água fria.



