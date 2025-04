Labirinto e caligrafia! Veja como foi a primeira Prova das Mulheres do Power Couple A estreia do reality de casais contou com um super desafio para as esposas

Novidades|Do R7 30/04/2025 - 01h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 01h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share