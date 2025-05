Puro suco do entretenimento! Prova dos Casais é marcada por adrenalina e desistência bombástica Com o melhor tempo na disputa, Nat e Eike conseguiram imunidade na votação que definiu a terceira DR do Power Couple Novidades|Do R7 15/05/2025 - 09h29 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h29 ) twitter

Para quem você estava torcendo? Reprodução/RECORD

Na tentativa de se salvar ada DR e adicionar R$ 20 mil no bolso, os participantes se jogaram em mais uma Prova dos Casais no Power Couple Brasil. O desafio exigiu muita sintonia e agilidade dos casais, que precisaram encher um recipiente de suco de laranja sem usar as mãos.

Vetados da disputa por Nat e Eike, casal com maior saldo da semana, Carol e Radamés ficaram de fora dessa. Contudo, outros casais também acabaram não participando da prova. Apesar de tentarem bastante quando a largada foi dada, Cris e Kadu e Silvia e André não tiveram condições de seguir na missão e desistiram. Porém, outra desistência foi planejada muito antes da prova começar e chocou os apresentadores pelo motivo.

Na Arena de Provas a missão era simples de início, mas contava com circunstâncias que dificultavam bastante. Com os braços amarrados nas costas, os casais precisavam passar por caminhos com obstáculos equilibrando laranjas com o corpo para levar as frutas, uma de cada vez, até uma máquina extratora de suco.

Finalizava a prova o casal que completasse o recipiente do líquido até uma determinada marca. No final venceria quem cumprisse o desafio em menos tempo.

Veja detalhes do circuito:

Deu vontade de tomar um gole do suco? Reprodução/RECORD

Ao ouvir a explicação do desafio, Gretchen não hesitou e mandou a real. “Há dois dias, a gente montou uma estratégia e nós não vamos fazer a prova, a gente vai desistir porque queremos ir para a DR e saber como estamos no jogo”, confessou a artista que falou, também, por Esdras.

Com o posicionamento inesperado, Felipe Andreoli refletiu: “Quando é uma prova que achem arriscada, a gente entende vocês abrirem mão, porque com medo, não precisa participar e segue o baile. Agora, se isso é uma estratégia de jogo, pode custar caro. Sinto muito e boa sorte”. Rafa Brites ainda aproveitou para avisar que, com a decisão, o casal já estaria correndo risco de eliminação. Mesmo assim, a decisão já havia sido tomada.

Depois disso, os apresentadores seguiram o game e acompanharam de pertinho os casais que se jogaram na disputa. “Bora espremer o puro suco do entretenimento”, disparou Rafa ao dar a largada.

Sempre surpreendendo na moda, o casalzão escolheu looks combinados para comandar a prova e mostraram que mesmo com estilos próprios, tudo orna quando estão juntos.

Olha só:

Quem também amou a estética dos ursinhos? Reprodução/RECORD

Cada um com suas estratégias, os casais deram tudo de si para serem velozes e, ao mesmo tempo, executarem o desafio da melhor maneira. Sempre que uma fruta caía no chão, eles precisavam voltar do início para pegar outra e isso atrapalhou bastante o andar da atividade. Mesmo assim, teve dupla que não se deixou abalar e encontrou o ponto perfeito de equilíbrio e agilidade.

Apesar das dificuldades, alguns estavam em tanta sintonia que até chegaram a correr com a laranja firme entre os dois. Por estarem muito próximos durante toda a prova, não houve muito espaço para gritaria entre os parceiros. Contudo, a tensão tomou conta do ambiente e o nervosismo acabou afetando ainda mais.

Confira:

Você encararia o desafio? Reprodução/RECORD

No final, desconsiderando as desistências, o ranking ficou assim: Nat e Eike em primeiro lugar, Gi e Eros em segundo, Tali e Rafa em terceiro, Rayanne e Victor em quarto, Fran e Junior em quinto, Emilyn e Everton em sexto, Ana Paula e Antony em sétimo, Bia e Gui em oitavo e, por último, Adriana e Dhomini.

Descubra o tempo exato de todos os casais clicando aqui.

Já na Mansão, os participantes descobriram o resultado durante o programa ao vivo e o Casal Power teve mais um motivo para comemorar. Com uma diferença de apenas 36 segundos para o segundo lugar, a influenciadora e o ator fizeram o melhor tempo e se salvaram desta DR.

Sem medo da eliminação, os dois gritaram de alegria ao saber da notícia. “Foram muito rápidos”, observou Rafa Brites ao parabenizar o casal.

Se liga:

Curtiu a vitória dos #PaisDaPipa? Reprodução/RECORD

Logo em seguida, o clima virou na Mansão com o início da votação que definiu a terceira DR da temporada. Já decidiu em qual casal você vai votar para tentar salvar?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

