Gi Menezes e Diego Superbi prometem surpresas: ‘O verdadeiro jogo está por vir’

Curtiu a participação do casal no reality? Reprodução/Jean Marques

Eles entraram no Power Couple Brasil brincando de ser a Barbie e o Max Steel, mas mostraram que são ainda mais melhores simplesmente como Gi Menezes e Diego Superbi. Em entrevista para o site oficial, os primeiros eliminados do programa conversaram sobre sonhos, projetos futuros, a possibilidade de uma repescagem e até se aceitariam ou não um convite para A Fazenda.

“Foi uma experiência curta, mas marcante. Lá dentro, tudo é intenso e a gente escolheu jogar com cabeça, observando antes de agir. Saímos com a sensação de que poderíamos ter mostrado muito mais, mas também com a certeza de que não jogamos errado. Às vezes, quem pensa com calma incomoda quem corre para se proteger”, disse o influenciador.

Após assistirem às cenas e digerirem as novas informações, o casal entendeu que a intuição de ambos estava correta: “Algumas coisas se confirmaram. Teve gente que jogou mais para câmera do que para o jogo em si. E está tudo bem, cada um com sua estratégia. Mas hoje, assistindo de fora, vemos que nosso olhar estava certo. Faltou tempo, não percepção”.

Os fãs bombardearam as redes com pedidos de repescagem para que Gi e Diego tivessem uma nova chance no reality. Eles já afirmaram que adorariam viver essa experiência, mas com um adendo: “Não esperaríamos tanto para nos posicionar. Tivemos uma leitura clara do ambiente, mas tentamos respeitar o tempo das coisas. Numa volta, entraríamos com a mesma essência, só que mais firmes, mais visíveis e menos pacientes com o que já sabíamos que não ia mudar”, explicou Gi.

Empreendedores fitness

Eles têm um projeto de marmitas saudáveis Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, o casal divulgava um guia de marmitas balanceadas e ajudava clientes a criarem suas próprias rotinas alimentares, com vídeos mostrando que é possível comer bem sem gastar muito. Com o prêmio, eles pretendiam apostar no negócio: “Nosso sonho sempre foi investir em uma empresa de marmitas fitness, que não é só sobre comida, é sobre autoestima e saúde. A ideia era criar um negócio que ajudasse as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas e cuidarem da saúde de forma prática”, contaram.

Gi é o exemplo prático do empreendimento, nas redes sociais, ela compartilhou o sucesso da rotina para emagrecer e o quanto a perda de peso ajudou em diversos setores da vida. Além de investir no negócio, o casal contou que utilizaria o prêmio para construir a própria família e dar apoio aos pais, proporcionando a eles mais estabilidade e oportunidade de crescimento.

Futuros peões?

Mesmo esperançosos com a possibilidade de repescagem, Gi e Diego não fecham as portas para futuros convites. Quando questionados se aceitariam participar de A Fazenda, responderam que topariam sem dúvida, pois seria a chance perfeita do público conhecer um deles individualmente e ver a força que têm quando estão sozinhos, sem tanta preocupação: “Cada um tem uma história única, muito mais a oferecer e mais a mostrar. Não seria só sobre competir, mas sobre se mostrar sem as amarras de ser um casal. Quem acha que já viu o nosso melhor, pode esperar o verdadeiro jogo ainda está por vir”, apontaram.

Por enquanto, eles estão focados em interagir com os antigos e novos fãs, e deixaram um recadinho para o público: “Agradecemos de coração a quem se conectou com a gente. Saímos antes do tempo, mas não foi por falta de conteúdo, talvez tenha sido por falta de tempo para enxergarem. Se tiver repescagem, voltamos prontos. E dessa vez, quem não quis ver, não acreditou… Vai ter que assistir.”

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD.

