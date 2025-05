Planta, dono da razão ou barraqueiro: quem é você na DR do Power Couple Brasil? Faça o teste e descubra sua personalidade nas votações do reality Quizzes|Do R7 14/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 02h00 ) twitter

Os apresentadores ficam de olho nos casais! Reprodução/PlayPlus

Um dos momentos mais emocionantes do Power Couple Brasil é a formação da DR. É na hora da votação que o público conhece a verdadeira personalidade de cada casal. Os barracos e discussões são recorrentes, mas outras situações também acontecem bastante, como as sabonetadas e os votos fofos. Se você estivesse no reality com seu amor, qual tipo de casal seria na DR?

Preparamos um teste especial para sanar essa dúvida. Afinal, vocês seriam casal planta, donos da razão ou casal Quebra-Power?

Faça o quiz:

Este quiz ainda não está disponível.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

