Suíte Power, quarto uva ou perrengue: onde você dormiria no reality de casais? Faça o teste e descubra qual acomodação do Power Couple Brasil é perfeita para você Quizzes|Do R7 02/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 02h00 ) twitter

Divirta-se com a brincadeira! Edu Moraes/RECORD

Descanso é fundamental, ou não? Na Mansão do Power Couple Brasil 7 existem 10 quartos, todos decorados no tema de frutas, mas nenhum é igual! Do luxo ao perrengue, os competidores são divididos em cômodos que podem ter conforto supremo, cama básica, ou só um colchãozinho em cima de pallets. Já parou para pensar em qual desses quartos você ficaria hospedado?

Preparamos um teste divertido para que você descubra onde iria dormir com seu amor. Se joga na brincadeira!

Faça o quiz:

Este quiz ainda não está disponível.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

