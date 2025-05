Saboneteiro, eliminado ou agente do caos: quem é você no Quebra-Power? Faça o teste e descubra sua personalidade na dinâmica do Power Couple Brasil Quizzes|Do R7 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

Você curte os Quebra-Powers do programa? Edu Moraes/RECORD

O Quebra-Power é a dinâmica mais aguardada da semana, tanto pelos participantes, quanto pelo público do Power Couple Brasil! Já rolaram dinâmicas espinhosas, e os competidores precisaram apontar quem era carta fora do baralho e quem jogava sujo no reality. Imagina se você pudesse participar do jogo?

Criamos um quiz especial para saber qual seria sua personalidade do Quebra-Power: saboneteiro, eliminado ou agente do caos?

Faça o teste:

Este quiz ainda não está disponível.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

