Você acompanhou o primeiro mês do Power Couple Brasil? Faça o teste e descubra! O reality de casais completou 30 dias no ar entregando entretenimento puro Quizzes|Do R7 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 )

Vai encarar o quiz sobre o primeiro mês do reality? Arte/R7

Passou rápido, não é? O primeiro ‘mesversário‘ do Power Couple Brasil chegou, e com a comemoração, veio um quiz quentinho para o público testar os conhecimentos sobre a temporada. O elenco serviu o puro suco do entretenimento nos 30 dias do programa, será que você lembra dos principais acontecimentos?

Rolaram tretas impactantes, provas emocionantes, muita diversão e cenas icônicas. Se joga no teste e descubra se você acompanhou realmente o primeiro mês do reality de casais!

Faça o quiz:

Este quiz ainda não está disponível.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Exóticos e criativos! Conheça os apelidos do Power Couple Brasil:

O elenco do Power Couple Brasil dá o nome quando o assunto é criatividade! Seja para os amigos ou para os rivais, os participantes criam os apelidos mais inusitados e divertem o público do programa. Será que você vai adotar algum deles?