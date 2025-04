Você é tão fã do Felipe Andreoli quanto a Rafa Brites? Faça o teste e descubra se sabe tudo sobre o apresentador do Power Couple Brasil 7 Quizzes|Do R7 23/04/2025 - 12h11 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h11 ) twitter

O programa estreia no dia 29 de abril, a partir das 22h30 Reprodução/Instagram

Em clima de estreia do Power Couple Brasil 7, preparamos um quiz especial para descobrir quem é fã de verdade do Felipe Andreoli. Separamos perguntas que o próprio apresentador fez para a esposa, Rafa Brites. As questões são ‘nível Power’, muito difíceis e divertidas. O reality vai ao ar no dia 29 de abril, bora aquecer com um teste especial?

Durante live nas redes sociais, Felipe fez seis perguntas sobre ele para Rafa. A esposa acertou em cheio cinco questões, será que você consegue gabaritar o teste?

Faça o quiz:

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.

O que esperar dos looks de Rafa Brites no Power Couple Brasil?

share Rafa Brites veste a própria personalidade e o look é só um complemento! A apresentadora do Power Couple Brasil 7 não se prende às tendências de moda, mas sabe como valorizar o corpo e exaltar sua beleza. O estilo dela se equilibra entre glamour, modernidade e praticidade. O que podemos esperar dos looks da Rafa no reality que estreia no dia 29 de abril?