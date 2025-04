Você está preparado para a estreia de Power Couple Brasil 7?

Cheia de regalias, mas com perrengues na dose certa, a Mansão Power já está pronta para receber os participantes da sétima temporada do Power Couple Brasil, que estreia nesta terça (29), às 22h30, na tela da RECORD. Toda trabalhada na temática de frutas brasileiras, a nova moradia dos casais conta com decoração de ponta, detalhes únicos e aromas personalizados; confira!

Divulgação/Acervo