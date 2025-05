Carol e Radamés, Gi e Eros e Gretchen e Esdras estão na terceira DR do Power Couple O casal que receber menos votos será eliminado da competição nesta quinta (15); entenda! Novidades|Do R7 14/05/2025 - 23h59 (Atualizado em 15/05/2025 - 00h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se jogue no R7.com para tentar salvar o seu favorito Arte/R7

Mais uma formação de DR abalou as estruturas da Mansão. Nesta quinta (15), a segunda eliminação do Power Couple Brasil promete mudar os rumos da competição e cabe a você decidir qual casal deve continuar no game. Então, não economize nos votos.

Como de costume, o barraco foi armado com sucesso na votação que rolou nesta quarta (14). No final, os banquinhos foram ocupados, respectivamente, por Gretchen e Esdras, Gi e Eros e Carol e Radamés. Confira como eles foram parar lá.

Desde o início da semana, Gretchen e Esdras pensaram em um plano para receber uma resposta sobre a preferência do público. Por isso, eles optaram por desistir da Prova dos Casais.

Contudo, Silvia e André e Cris e Kadu também precisaram se ausentar do desafio e o desempate para decidir quem iria ocupar os primeiros lugares da DR foi feito de acordo com o saldo total acumulado na temporada. Mesmo assim, os artistas tiveram o pior desempenho geral na carteira e ocuparam os banquinhos.

‌



Seguindo a ordem, os lugares seguintes foram destinados ao casal que ficou em último no ranking dos saldos deste ciclo. Com apenas R$ 18 mil na conta, Gi e Eros se juntaram aos artistas.

Depois, a votação cara a cara determinou os últimos participantes que iriam para a DR. Ao receber cinco indicações à berlinda, Ana Paula e Antony fecharam a formação.

‌



Porém, as Esferas do Poder vieram para movimentar ainda mais o jogo. Com o poder nas mãos, Fran e Junior tiveram a oportunidade de trocar um casal da DR por outro que não estava lá. Então, os “Bilus” escolheram os “Blindados” para salvar e colocaram Carol e Radamés no lugar.

Com isso, chegou a sua vez de participar do game! Corra para o R7.com e vote no casal que você quer manter na competição. Nesta quinta (15), um deles vai dar adeus à Mansão e você não pode ficar de fora.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Pedalando nos ares! Veja um resumão de tirar o fôlego da terceira Prova das Mulheres do Power Couple

Publicidade 1 / 19 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais um desafio nas alturas testou os limites dos participantes do Power Couple Brasil 7 nesta terça (13). Na terceira Prova das Mulheres da temporada, elas precisaram de agilidade e força nas pernas para pedalar até a vitória. Além disso, o desafio exigiu muita sintonia dos casais em um jogo de perguntas e respostas. Confira o que rolou