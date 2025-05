Quem está na mira da terceira formação de DR do Power Couple? Diferente das semanas anteriores, teve gente querendo correr para a berlinda, ao invés de fugir dela Novidades|Do R7 14/05/2025 - 17h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h44 ) twitter

Será que o público terá grandes surpresas na votação? Reprodução/PlayPlus

Quarta (14) é dia de bolar estratégias de voto para a formação da DR no Power Couple Brasil, porém, nesta semana, as indicações estão imprecisas. Apesar das rivalidades já serem claras, a maioria dos jogadores ainda não bateu o martelo. Por outro lado, já tem um casal querendo ir para a berlinda. Se liga!

O primeiro banquinho da DR é ocupado por quem teve o pior desempenho na Prova dos Casais. Gretchen e Esdras abandonaram a atividade com a intenção de ocupar essa vaga. Porém, Silvia e André também não concluíram o desafio e acabaram desistindo. Agora paira a dúvida sobre quem vai ocupar esse banquinho. O impasse será resolvido no programa desta quarta.

O casal que tiver o pior saldo da semana também está um passo mais próximo da eliminação. Depois da Prova das Mulheres, Gi Prado e Eros contabilizaram a menor quantidade de dinheiro, R$ 18 mil. Caso eles tenham o melhor desempenho na Prova dos Casais, e garantam os R$ 20 mil da atividade, quem vai para a berlinda é Carol e Radamés, que acumularam apenas R$ 20 mil.

O banquinho mais imprevisível será ocupado pelo casal mais votado desta quarta. Algumas pessoas já têm os alvos definidos. Gretchen e Esdras vão mirar em Tali e Rafa, e o casal rival dará o troco na mesma moeda. Da mesma forma, Carol e Radamés pretendem mirar em Ana e Antony, e vice-versa. Os esportistas também estão no alvo de Adriana e Dhomini.

Um termômetro para a votação cara a cara pode ser o Quebra-Power de domingo (11). Na dinâmica, três casais empataram com três indicações cada: Carol e Radamés, Fran e Júnior, Silvia e André. Os Bilus foram sorteados e receberam as Esferas do Poder, qual será a decisão que eles deverão tomar?

Imprevisível desse jeito, a formação da terceira DR está imperdível!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Pedalando nos ares! Veja um resumão de tirar o fôlego da terceira Prova das Mulheres do Power Couple

