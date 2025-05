Jogadores precisam pegar laranjas sem usar as mãos e a boca na Prova de Casais Quem conseguir o melhor tempo escapa da DR da semana no Power Couple Brasil Novidades|Do R7 14/05/2025 - 16h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h05 ) twitter

A atividade promete muita diversão para o público Reprodução/Instagram

A Prova dos Casais desta quarta (14), no Power Couple Brasil, vai ser o puro suco do entretenimento! No desafio, cada dupla precisará de agilidade, entrosamento e muita colaboração para fazer suco de laranja juntos. Mas a tarefa não será assim tão fácil. Sem poder usar as mãos nem a boca durante a dinâmica, eles precisam derrubar os cestos que estão suspensos e pegar as frutas no chão com o auxílio apenas do próprio corpo. A ideia é produzir a quantidade de suco necessária no menor tempo possível.

Como estratégia, as duplas precisam pensar no melhor jeito de segurar uma laranja de cada vez com o corpo, e levá-la até o espremedor que está situado no outro ponto da raia. O casal deve repetir esse trajeto quantas vezes forem necessárias, até que a bebida atinja a marca do recipiente no menor tempo possível.

Eles terão que fazer, literalmente, da laranja uma bela laranjada para escapar da DR e não correr o risco de eliminação. Quem ganhar o desafio fica imune e ainda leva R$ 20 mil.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Mais um desafio nas alturas testou os limites dos participantes do Power Couple Brasil 7 nesta terça (13). Na terceira Prova das Mulheres da temporada, elas precisaram de agilidade e força nas pernas para pedalar até a vitória. Além disso, o desafio exigiu muita sintonia dos casais em um jogo de perguntas e respostas. Confira o que rolou