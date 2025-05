Gi Prado e Eros desenham divisão de grupos e atacam rivais: ‘Ana Paula e Antony são dois personagens’ O casal soltou a língua na Live do Eliminado do Power Couple Brasil com direito a piadas ácidas Especial Selfie Service Live do Eliminado|Do R7 16/05/2025 - 13h59 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h59 ) twitter

Eles explicaram todas as atitudes que tomaram no reality Reprodução/Instagram

Bastante seguros, Gi Prado e Eros não tiveram medo e opinaram para valer sobre o jogo no Power Couple Brasil! O casal participou da Live do Eliminado com Lucas Selfie nesta sexta (16) e não fugiu de nenhuma pergunta. Rolou papo sobre divisão de grupos, falsidade, amizade, e até piadas ácidas. Se liga!

Eles chegaram um pouco tristes, e ao serem questionados se estavam chorando, Eros explicou: “Tentamos ligar a televisão e desligaram o cabo de força”, brincou, complementando: “A gente ainda está digerindo, dentro temos uma visão, quando saí é outra!”

Selfie perguntou sobre a exposição que Gi experimentou ao aceitar o convite do reality, e ela apontou: “Na nossa vida inteira sempre fui do backstage. Estar na frente das câmeras foi um desafio pessoal”.

Lucas também quis saber a opinião deles sobre os rivais que tiveram no reality: “Ana Paula e Antony são dois personagens, os caras não existem. [...] Cavam uma treta e quando a treta surge, mudam a rota para se fazerem de coitados”, disse Eros.

Aproveitando o assunto sobre rivalidade, o apresentador mostrou a supertreta entre Carol e Rada, e Nat e Eike: “Ela não mudou uma vírgula, nem para mais e nem para menos”, falou Gi sobre a judoca, que contou cada detalhe da discussão com o ator: “Ela não mente. Carol tem posicionamento forte”, confirmou o humorista.

Segundo Eros, assim que acordaram na quinta (15), Gretchen e Fran vieram correndo para contar a fofoca distorcida. O humorista revelou que elas afirmaram que Carol disse que queria bater em Eike: “Tem uma galera isqueirinho que troca [as palavras].”

Ele foi além na defesa da amiga: “Carol dá aula de defesa pessoal para mulher, se ela arrega ali, que imagem vai passar? [...] Se fosse para o fight mesmo, a Carol dava um pau nele. Ela é faixa preta nível três em judô e marrom em jiu-jítsu. O Eike faz o quê? Dança no TikTok”, zombou. O humorista também relembrou que Eike dava soquinhos no ar quando os rivais passavam perto: “Pensa que é o Rocky Balboa?”

Bárbara Saryne, especialista em realities, estava na plateia e opinou sobre a briga: “Vejo provocação dos dois lados e estou a favor da treta!”

Concordam com a opinião do casal? Reprodução/YouTube

Selfie entregou os cards dos casais para Gi e Eros, e eles desenharam a divisão de grupos na visão deles. Ela falou que Bia e Gui não são prioridade da ‘tríplice fronteira’, apelido que inventaram para Nat e Eike, Fran e Júnior, e Ana e Antony. Eles também citaram que esse trio finge que se importa com a dançarina: “Eles fazem a Gretchen acreditar que ela é a líder, mas ela não é!”

Aproveitando o gancho, Selfie alegou que a Rainha do Bumbum sempre tem treta com loiras nos realities, e Gi lembrou de um fato: “Eu acho que era para eu ser a loira. Ela falou, ‘quando eu te vi naquela live, pensei, nossa, que loirinha metida!”

Na opinião do casal, todos eram receosos com Gretchen: “A gente tinha um pouco de medo. [...] A gente começou a achar que tinha alguma coisa que não estava legal quando rolou o negócio do leite, porque ela entendeu que o leite que chegava na casa era só para o Eros”, refletiu Gi.

O casal relembrou do início do jogo e da amizade que cresceu naturalmente com Carol e Rada. Eros bateu o martelo, jurando que qualquer coisa que rolasse, estariam do lado deles sempre.

Selfie deixou os eliminados relaxarem um pouquinho e serviu linguiças da Aurora. O apresentador pediu que Gi e Eros contassem quem eles convidarão para os churrascos futuros. O casal não citou Tali e Rafa: “Carol e Rada, Silvia e André, Kadu e Cris, Bia e Gui e Fran e Bilu, só para dar uma tretinha”, brincou.

Sobre Júnior, Eros lamentou: “Eu acredito que o Bilu vai tomar na cabeça, ele é muito bonzinho”. Na opinião do humorista, Ana e Antony ainda podem desiludir por serem ‘personagens’.

Se pudessem voltar, Gi e Eros disseram que com certeza fariam tudo diferente: “Estaria louco para jogar vários fósforos. Chegar no Antony e falar, ‘e a sua esposa que parece o Cid de A Era do Gelo!”

Curtiu o bate-papo? Então não perca mais piadas ácidas no Quebra-Power deste domingo (18)!

Acompanhe novamente:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

