Silvia e André surpreendem e criticam jogo de Carol e Radamés: 'Tentou nos manipular e não conseguiu' O 'casal vidinha' comentou os principais acontecimentos no reality e não sabonetaram ao falar o que pensam sobre os outros participantes na Live do Eliminado Novidades|Do R7 20/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h58 )

O 'casal vidinha' soltou o verbo no bate-papo com Lucas Selfie e deram suas opiniões sobre os adversários Reprodução/Instagram

As vidas de Silvia e André acabaram no game do Power Couple Brasil e agora o casal já está pronto para voltar para a vida real. A produtora de eventos e o motorista executivo deixaram a Mansão Power na última quinta (19) com apenas 31,74% de votos para ficar.

Cumprindo mais uma tarefa da agenda cheia dos eliminados, o casal esteve ao lado de Lucas Selfie nesta sexta (20) para comentar sua participação, saber o que os coleguinhas falavam pelas costas e responder algumas perguntas dos fãs diretamente da Live do Eliminado.

O assunto mais comentado foi a relação do ‘casal vidinha’ com os aliados Carol e Radamés e Talira e Pessina. Sem hesitar, eles já afirmaram de cara que se sentiram usados por Carol e que a judoca os tentava manipular.

“Ela tentou nos manipular e não conseguiu”, disparou André.

‌



Silvia confessou que ao decorrer do jogo começou a se sentir excluída por Carol e Talira e que as aliadas se reuniam nos quartos e na lavanderia para conversar sozinha. Sendo assim, ela percebeu que não eram um trio, e sim uma dupla.

André e Silvia ainda contaram que, apesar da rivalidade declarada na casa, Carol e Adriana conversavam normalmente sobre vários assuntos nos bastidores das provas quando não estavam na frente das câmeras.

‌



O marido de Silvia também criticou Dhomini e afirmou que, apesar de terem atores profissionais dentro da Mansão, o empresário supera todos eles.

“Ele (Dhomini) é o maior ator de todos ali”

‌



O casal vidinha também assistiu à volta de Rayanne e Victor e Cris e Kadu, além da repercussão dos aliados com a saída dos dois. Silvia ressaltou que todos lá estão jogando, mas que diferente dos achismos de Carol, ela e o marido não jogavam com Adriana e Dhomini. André também aproveitou para comentar que Victor só se aproximou de seu grupo após algumas voltas da DR.

Ele ainda comentou sobre o medo de altura que o fez desistir de algumas provas e afirmou que descobriu dentro do programa que essa fobia era tão grande: “Eu não conseguia mexer as minhas pernas e não tinha nenhum controle sobre isso”.

Por fim, a promotora de eventos e o motorista executivo participaram de algumas dinâmicas com o apresentador, Lucas Selfie, e responderam algumas perguntas dos convidados e dos telespectadores no super chat.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

