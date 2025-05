Gi e Eros desabafam na Cabine de Descompressão: “A gente tinha a nítida certeza de que enfrentar a Gretchen não era legal!” Casal eliminado aponta Fran e Júnior como perigosos, temem expulsão de Carol e Radamés e ainda classificam Ana Paula e Antony como “bomba relógio” Novidades|Do R7 16/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 16/05/2025 - 12h28 ) twitter

Gi e Eros encararam a Cabine de Descompressão Divulgação/RECORD

Outro casal deu adeus ao Power Couple Brasil na noite desta quinta-feira (15). Gi Prado e Eros foram os eliminados da noite, com 20,92% dos votos, e perderam o confronto contra Gretchen e Esdras, e Carol e Radamés, que seguem no reality.

Logo após deixarem a mansão, Gi e Eros conversaram com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão, atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus. Durante o bate-papo, o casal eliminado demonstrou que ficou chateado com a saída precoce do jogo, mas não ficaram tão surpresos, já que consideram que enfrentaram adversários fortes.

“A gente tinha nítida certeza de que enfrentar a Gretchen não era legal, em nenhum momento. E o Radamés e a Carol, ainda mais agora, que também estavam com um embate bem sério dentro da casa. Então...”, analisou Gi. E Eros também completou o raciocínio da esposa. “A galera gosta de um embate, uma treta, né? Essa DR para gente foi muito difícil. Acho que se fosse um outro momento, a gente passaria de boa”.

Durante a conversa, Selfie comentou que Gi e Eros não eram de partir para os embates e isso, talvez, tenha deixado o público descontente. O comediante justificou e explicou que os dois são assim sempre na vida aqui fora.

‌



“A gente é um casal que nunca briga, não levanta a voz um para o outro. Então, aqui não foi diferente. Até zoamos com um pessoal, mas não tinha embate com ninguém para começar a tretar de verdade. Nossa ideia era só ir para o jogo mesmo”, explicou Eros.

O casal também analisou o comportamento de outros participantes do programa e ressaltou que Antony e Ana Paula são pessoas complicadas de se lidar. “Eles são uma bomba relógio, nunca sabíamos como eles estavam. Podem até ter um coração bom, mas para mim eles são um personagem ali dentro”, pontuou Gi.

‌



Os eliminados também falaram sobre Fran e Júnior, casal que consideram perigosos por algumas falas e comentários maldosos que fazem e que podem prejudicar outros participantes. “Fran e Júnior são os cabeças do grupo deles, ali. Eles movimentam o jogo de forma perigosa”, disse Eros.

O casal colocou ainda Gretchen como destaque do reality, e acham Kadu Moliterno e Cris “pipoqueiros”, que ainda estão em cima do muro.

‌



E Eros também faz uma previsão sobre o futuro de Radamés e Carol no jogo: “Injustiça o que tão fazendo com o Radamés e a Carol. E vão pilhar eles, e ainda tentar fazer a Carol sair do eixo para bater em alguém e ser eliminada!”.

Apesar da eliminação precoce, Gi e Eros se mostraram satisfeitos com a participação que tiveram e gratos pela experiência de viverem um reality show. “Fico feliz de a gente não ter se vendido, nem criado um personagem para chegar em algum lugar”, finalizou o humorista.

A entrevista completa de Gi e Eros na Cabine de Descompressão pode ser acessada no PlayPlus, onde estarão disponíveis, a cada semana, todas as edições da atração.

Relembre a trajetória do casal no Power Couple

share Bem-humorados, Gi Prado e Eros conquistaram os corações dos participantes do Power Couple Brasil! Ao longo dos dias, divertiram os colegas com piadas e rimas criativas, mas sofriam sempre que precisavam se posicionar. Vistos como anti-jogo por intermediarem todas as tretas da Mansão, o casal caiu na DR e não escapou. Relembre a trajetória deles!