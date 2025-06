Live do Eliminado: Emilyn e Everton avaliam participação no Power Couple nesta sexta (6) O casal que acabou de deixar a Mansão se encontra com Lucas Selfie para ‘hablar’ sobre o game a partir do meio-dia; assista! Especial Selfie Service Live do Eliminado|Do R7 06/06/2025 - 10h46 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h46 ) twitter

O Power Couple Brasil acabou para Emilyn e Everton. Após o primeiro contato com o mundo exterior na Cabine de Descompressão, o quinto casal eliminado do reality tem outro encontro marcado com Lucas Selfie nesta sexta (6), a partir das 12h, para comentar detalhes da trajetória na Mansão Power.

Os ex-participantes participam da Live do Eliminado, que será transmitida em todas as plataformas digitais do programa. Use as hashtags #LiveDoEliminado #PowerCouple e #SelfieService e participe do bate-papo enviando a sua pergunta!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gargalhadas! Relembre sete brincadeiras que já rolaram na Mansão Power

O confinamento exige muita energia dos casais, e para não surtarem, eles descarregam a tensão usando a criatividade para criar brincadeiras no Power Couple Brasil! A risada rola solta com os mais diversos jogos. Se liga!