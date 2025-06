Ana Paula e Antony mandam recado para Carol na Live do Eliminado: ‘Se ela vencer vai ter que nos agradecer’ A empresária e o modelo soltaram a língua sobre rivais em bate-papo com Lucas Selfie; saiba mais Novidades|Do R7 13/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h17 ) twitter

O "casal blindado" falou sobre a trajetória no game e os principais embates Reprodução/RECORD

Ana Paula e Antony não conseguiram se blindar da DR desta semana e deixaram o Power Couple Brasil com nesta sexta (13). Como de costume, eles tiveram que marcar presença no estúdio do Selfie Service para participar da Live do Eliminado sob o comando de Lucas Selfie. O casal levou a pior na disputa por uma vaga na Mansão contra os aliados Adriana e Dhomini e Nat e Eike.

Os dois chegaram com o pé na porta e com todas as respostas na ponta da língua para cada pergunta que Selfie, os convidados e o chat fizeram para eles.

Ana Paula de cara revelou que estava surpresa com Talira e a chamou de falsa por falar mal dela e de Antony. Segundo Ana, a produtora havia garantido para o casal que caso estivesse em uma roda de conversa e começassem a falar mal dois dois, ela iria se retirar.

Outro assunto que rendeu muito no bate-papo foi a relação do casal blindado com Carol e Radamés. Ambos não mediram esforços para declarar o que acham sobre os rivais; principalmente a empresária:

‌



“Ele (Radamés) é ridículo do início ao fim. O cara é totalmente fantoche da mulher. Muitas vezes ele colocava ela (Carol) como escudo porque ele não tem culhão para enfrentar as coisas. E a Carol tem agradecer eu e o Antony, porque se não fosse eu e ele (Antony) ela não teria enredo. Se ela vencer vai ter que me agradecer”, disparou Ana Paula.

Questionados por Lucas Selfie sobre quem eles achavam que está fazendo um personagem no jogo, o sexto casal imediatamente responderam Carol e Radamés e Rayanne e Victor.

‌



“Eu acredito que eles (Rayanne e Victor) não estão sendo verdadeiros nem consigo mesmo. O jogo deles é tão traíra, que está traindo eles mesmos”, afirmou Antony.

“Eu vou adorar ver Victor e Rayanne saindo por aquela porta porque eles estão se achando também”, confessou Ana Paula.

‌



Ana Paula e Antony também comentaram sobre a amizade com Adriana e Dhomini e o porquê de não terem se afastado dos dois após a explosão do empresário.

“Nós não passamos a mão na cabeça do Dhomini. A principal questão de a gente manter com relação com Dhomini e Adriana, foi a Adriana. Ela foi muito carinhosa comigo e com a Ana Paula

Além de comentar os principais acontecimentos da casa, o casal blindado também assistiu alguns VT’s, escutaram os melhores comentários do chat e participaram de dinâmicas de perguntas e respostas com Lucas Sefie.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Silêncio, gritaria, deboche e indiretas: Veja agora como os casais que estavam na Mansão reagiram com a volta dos rivais.

