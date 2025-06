Live do Eliminado: Cris e Kadu soltam o verbo sobre o Power Couple nesta sexta (27) Comandada por Lucas Selfie, a atração é transmitida em todas as plataformas digitais do reality; assista! Novidades|Do R7 27/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h57 ) twitter

Ao disputarem a preferência do público pela segunda vez seguida, Cris e Kadu se deram mal. Nesta sexta (27), a partir das 12h, o casal encara a Live do Eliminado com Lucas Selfie para repercutir a participação deles no Power Couple.

A conversa será transmitida em todas as plataformas digitais do programa e você também pode participar usando as hashtags #LiveDoEliminado #PowerCouple e #SelfieService.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Quebra-Power: reveja os momentos mais tensos do reality de casais:

Rendeu, hein? Os Quebra-Powers serviram tretas épicas e discussões de tirar o fôlego! As dinâmicas, divertidas e criativas, foram um show à parte. Relembre os momentos mais tensos!