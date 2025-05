Gui chama Rafa e Tali de ‘invisíveis’, e Bia aponta Rayanne: ‘Sempre do lado de quem tem a Esfera do Poder’ O casal não mediu palavras na Live do Eliminado no Selfie Service; confira agora! Especial Selfie Service Live do Eliminado|Do R7 30/05/2025 - 15h22 (Atualizado em 30/05/2025 - 15h22 ) twitter

Eles hablaram no bate-papo com Lucas Selfie Reprodução/Instagram

Assim como no Power Couple Brasil, Bia e Gui chegaram na Live do Eliminado bastante tranquilos. O casal opinou sobre a participação no jogo, assistiram às cenas mais polêmicas do reality e soltaram a língua sobre os rivais. Lucas Selfie, a plateia e a galera que acompanhou a live no chat, colocaram pimenta no ‘almoço’ dos eliminados.

Gui chegou no bate-papo avisando sobre a namorada: “Estava morrendo de medo de entrar, mas quando foi para a DR, morreu de medo de sair”. Segundo o casal, faltou uma pitada de treta no enredo deles, porém, não conseguiriam sustentar ‘personagens’ para entreter o público.

O ator alegou que tinha esperanças de permanecer no jogo, pois acredita que Tali e Rafa perderam a importância no reality depois da desistência de Gretchen: “Na convivência eles são muito invisíveis”. Gui disse que arrependeu de ter dado um toque nos rivais durante a primeira votação, pois quando começou a apontar que eles apostavam baixo, Tali e Rafa viraram o jogo e agora lideram o ranking da conta conjunta.

Sobre as amizades, Gui contou que já conhecia Eike de fora do reality, e trabalhou na novela Topíssima com Rayanne e Kadu. Na opinião deles, Nat e o marido os tinham como melhores amigos no programa: “Era nossa prioridade, assim como a gente também imagina que seja deles”.

‌



Bia contou que eles pretendem visitar Gretchen em Belém, no Pará, ao lado do ator e de Nat, mas Selfie soltou uma alfinetada: “Será que vai depois desse vídeo?”. O apresentador mostrou cena em que Eike critica postura de Gui quando Radamés deu a entender que Bia estava colocando a aposta antes do momento certo. Gui relembrou o momento, e disse que não ficou chateado.

Selfie também perguntou sobre a acusação de combinação de votos na primeira semana, e Bia explicou: “Eu não digo que foi combinado, porque a gente já ia neles”, disse sobre Tali e Rafa. O apresentador alegou que o programa de quinta (29) mostrou Carol brava com André, pelo motorista não ter ajudado os amigos na votação: “Ela tá sendo hipócrita, não é possível que a galera não ta vendo”, soltou Gui.

‌



Eles curtiram o comentário de Larissa Manoela Reprodução/YouTube

O ator acredita que é impossível manipular as pessoas no reality, como Kadu, e Selfie interrompeu: “Facinho rapaz, me dá dois minutos com ele para você ver. Quer um banheirinho, tio? Vem aqui com pai!” Eles assistiram à treta de Kadu e Dhomini, e acabaram dando risada: “Kadu deu um soco no sofá, ele é muito atlético”, brincou Gui.

Selfie serviu uma receita de polpetone especial para o casal, e quis saber quem eles chamariam para um churrasco. Eles citaram Gretchen e Esdras, Nat e Eike, Cris e Kadu, Gi e Eros, Fran e Júnior, Ana e Antony e Adriana e Dhomini: “Tem pessoas que a gente não quer ver nem pintado de ouro”, falou Gui.

‌



Um seguidor do chat disse que o ator sempre dizia que a Carol não deixava os outros falarem, mas ele também não deixava a namorada se expressar. Gui negou e caiu na risada. Outra seguidora comentou o mesmo, e Bia tentou explicar, mas pediu ajuda para Gui, que pontuou todo contente: “A gente se completa!”

Selfie fez o casal relembrar a treta do Dhomini, e Gui reforçou que não concorda com a atitude dele: “Só cheguei perto dele e rezei. [...] Independente se fosse qualquer outra pessoa no estado de raiva que ele estava, tentaria ajudar.”

Na opinião de Bia, Carol é muito articulada: “Acho que ela se preparou, não consigo ver 100% de verdade nela, acho que ela não é assim na vida”. Gui também citou crise de ansiedade de Ana no Quebra-Power, e provocações do Radamés: “A menina se tremendo inteira e ele provocando.”

Mudando um pouco de assunto, Selfie perguntou o que o casal achava de Rayanne e Victor. Bia tomou a frente: “A Ray está sempre do lado de quem tem a Esfera do Poder”. E Gui complementou: “Nunca querem determinar o lado que estão”.

Selfie tentou colocar lenha na fogueira relembrando de atores que trabalharam com Gui e já participaram de A Fazenda, como Thomaz Costa e Lucas Santos: “Eu não troco muita ideia com eles. Não tenho muita afinidade”, opinou Gui. Eles também viram o post da Larissa Manoela pela permanência do casal no jogo, e adoraram. O apresentador apontou: “Ela podia entrar, né, anos que vem se não tiver fazendo nada”.

A primeira coisa que eles querem fazer fora do programa é ligar para os pais e ver as oportunidades que vão chegar. Bia disse que quer continuar a faculdade de Direito, e Gui apontou que nada impede ela ser influencer também. Selfie brincou citando Deolane e Davi Brito como exemplos que ela pode seguir.

Por fim, Gui perguntou se vai ter repescagem, e Bia confirmou que adoraria voltar. Você gostaria de rever o casal no jogo?

Reveja:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Paz e amor! Relembre a trajetória de Bia e Gui no Power Couple:

share A terra encantada do Power Couple Brasil fechou os portões para Bia e Gui! O casal mais jovem da temporada conquistou grandes amizades no jogo, mostrou força nas provas, mas não escapou do primeiro julgamento do público. Relembre a passagem deles no programa!