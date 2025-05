‘É uma pessoa muito mal-amada e infeliz’, dispara Gui sobre Carol na Cabine de Descompressão O casal foi o quarto eliminado do Power Couple e apontou os problemas com judoca durante o jogo Novidades|Do R7 30/05/2025 - 12h53 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h53 ) twitter

Curtiu o bate-papo com os eliminados? Reprodução/PlayPlus

Mais um casal deu adeus ao Power Couple Brasil nesta quinta (29). Bia e Gui foram a quarta dupla eliminada do reality, com 21,64% dos votos. Já Emilyn e Everton, e Talira e Rafael, se livraram da DR e voltaram para mansão.

Logo após deixarem a competição, Bia e Gui foram para a clássica Cabine de Descompressão, atração comandada por Lucas Selfie e exibida com exclusividade pelo PlayPlus.

Logo no começo da conversa com Selfie, os eliminados da noite falaram sobre a participação no reality. “Tudo o que a gente viu ali dentro era muito doido, uma montanha-russa. A Bia foi a primeira vez dela na TV, já trouxe logo para um reality (risos)”, disse Gui.

O ator também falou que desde o começo do reality comentou com a parceira que ali não tinha margem para erro e reconheceu que, talvez, a falta de embates tenha sido o principal motivo da eliminação. “Fomos muito sinceros com todo mundo desde o começo. Não quisemos comprar briga de ninguém, e as pessoas tinham um carinho grande pela gente”.

Questionados por Selfie sobre a postura dos adversários na mansão, Gui e Bia não pensaram duas vezes em apontar Carol como a mais problemática do jogo. “Não deixa ninguém falar. Quando percebe que não tem razão, ou que estão discordando dela, simplesmente aumenta o tom de voz, precisa ter a última palavra sempre”, pontuou Gui.

Ao ver um VT em que Carol define os dois como “plantas”, Gui subiu o tom contra a mulher de Radamés. “É uma pessoa muito mal-amada e infeliz! A opinião dela não vale de nada para a gente e acho que o caminho dela ali dentro não vai ser muito longo, não”.

A entrevista completa de Bia e Gui na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, assim como as edições anteriores da atração, com os casais que já foram eliminados nesta temporada do Power Couple Brasil.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

