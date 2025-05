Banheiros para os amigos! Veja como ficou a distribuição de quartos de Adriana e Dhomini Uma supertreta rolou no Power Couple após nova divisão dos cômodos Novidades|Do R7 30/05/2025 - 12h34 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você curtiu a divisão de quartos? Reprodução/PlayPlus

Casal Power novo, redistribuição de quartos nova! Adriana e Dhomini foram empossados do cargo mais disputado do Power Couple Brasil e puderam decidir quem dorme onde na Mansão. Eles deram prioridade aos amigos nas suítes, e deixaram os rivais em cômodos simples.

Por escolherem um quarto sem banheiro para Cris e Kadu, uma supertreta estourou entre os homens. Apesar dessa briga, o restante dos participantes aceitou as decisões do Casal Power com tranquilidade. Rayanne e Victor ficaram com o Quarto Perrengue, e perceberam que são os mais novos inimigos do comunicador e da corretora.

Veja como ficou a nova distribuição:

Suíte Romã: Adriana e Dhomini

Cacau: Emilyn e Everton

‌



Jabuticaba: Ana Paula e Antony

Melancia: Cris e Kadu

‌



Cupuaçu: Eike e Nat

Uva: Silvia e André

‌



Pêssego: Talira e Rafa

Abacaxi: Carol e Radamés

Jaca: Rayanne e Victor

Curtiu?

Veja:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Carão, gritaria e alfinetadas: confira a reação da Mansão com a volta dos casais da DR

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Nesta quinta (29), mais uma eliminação abalou as estruturas da competição. O resultado da quinta DR do Power Couple Brasil rendeu caras e bocas, deboches e mais uma derrota para o "grupão". Na volta para a Mansão, os casais salvos causaram bastante e não economizaram nas comemorações