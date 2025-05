Kadu se revolta com divisão dos quartos, e Dhomini explode: ‘Abro cada um de vocês no meio’ Além de acalmar os maridos, Adriana e Cris protagonizaram um bate-boca sobre a amizade dos casais Novidades|Do R7 30/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De que lado você está nesse embate? Reprodução/PlayPlus

A poeira mal baixou depois da quarta eliminação do Power Couple Brasil e a Mansão já foi palco de mais uma confusão pesada. Na madrugada desta sexta (30), Adriana e Dhomini conquistaram o posto de Casal Power pela segunda vez na temporada e precisaram fazer a nova divisão dos quartos. Dessa vez, o casal inovou nas decisões e desagradou até mesmo alguns aliados.

Todos sabem que, devido à idade, Kadu precisa usar o banheiro algumas vezes durante a noite de sono. Mesmo assim, o comunicador deu prioridade a Nat e Eike na suíte que restou, deixando Cris e o ator em um quarto menos privilegiado. Com isso, Kadu se sentiu traído e resolveu tirar satisfações com o agora ex-amigo. Mas, as coisas saíram do controle e outros participantes precisaram intervir.

Ao designar Kadu para o dormitório melancia, Dhomini explicou: “É a primeira vez que você vai ter que ficar em um quarto sem banheiro, porque eu preciso colocar o Eike e a Nat no que você estava, o cupuaçu”. De início, o ator apenas aceitou, apesar de surpreso: “É você quem manda”.

Contudo, não demorou muito para o clima começar a esquentar e na primeira oportunidade que teve, Kadu confrontou o comunicador. “Por que você fez isso comigo?”, indagou o ator, que até pulou o sofá para se aproximar de Dhomini.

‌



Revoltado, Kadu pegou um vaso da sala, bateu o adorno na grade decorativa da sala e afirmou: “Olha aqui o que eu vou levar para o quarto”, indicando que teria que usar o objeto para urinar, já que ficou “sem banheiro”. Além disso, ele aumentou a voz e anunciou sua idade, para reiterar a gravidade da decisão: “72 anos, parceiro”.

Evitando estresse, Dhomini apenas baixou a cabeça e lamentou: “Eu sei, Kadu”. Inconformado, o ator se aproximou do ex-amigo e disparou: “Você tem duas caras, meu irmão”.

‌



Enquanto isso, Victor aproveitou para alfinetar o comunicador e Adriana interviu: “Amor, não cai, é isso que ele quer”. Cris e Rayanne entraram no meio e a corretora aconselhou a atriz: “Deveria colocar o seu marido ‘caladinho’, o assunto nem é com ele”. A partir de então, o caldo entornou de vez entre os casais.

Tentando acalmar o amado, Adriana isolou Dhomini e pediu: “Cuida de mim”. Do outro lado da sala, Kadu seguiu insatisfeito e soltou: “A gente é bom até certo ponto. Tem pai esse filho da ****?”. Ao ouvir isso, comunicador perdeu o controle.

‌



Quando Dhomini rebateu o comentário, Kadu também saiu de si e os dois partiram para cima do outro. Segurados pelas esposas, os oponentes bateram boca e outros participantes rodearam o ator para protegê-lo. Mesmo assim, o comunicador seguiu avançando e disparou: “Eu abro cada um de vocês no meio e não mudo nem a minha cor”.

Se liga:

EITA! 🔥 Kadu e Dhomini brigam e são segurados pelos outros participantes



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/QyyjTvtieh — Power Couple Brasil (@powercouple) May 30, 2025

Nesse momento, Everton interviu e levou o comunicador para outro ambiente. Segurado, agora, pelo apresentador, Adriana e Emilyn, Dhomini seguiu discutindo com Kadu: “Eu também vou ao banheiro três vezes por noite”.

A corretora ficou tensa e não parou de chamar a atenção do marido: “Não xinga ele. Amor, é isso que eles [os rivais] querem, palco”. Ainda irritado, o comunicador garantiu: “E vão ter muito mais”.

Pensando na sua relação com Kadu e Cris, Adriana tentou justificar a atitude do ator para Dhomini: “Ele não é assim, está sendo influenciado e manipulado, perdoa ele”. Victor e Ray não gostaram do que ouviram e logo retrucaram: “Ninguém influenciou nada aqui e nem quer palco”.

O comunicador chegou a dizer que tudo isso aconteceu por culpa de Cris e quando os ânimos se acalmaram, foi a vez da corretora e a influenciadora fitness acertarem as contas.

Sem entender o motivo do ocorrido e da acusação, Cris questionou se o casal havia colocado ela e o marido no quarto melancia para castigá-la e determinou: “Isso não é amizade”.

Adriana garantiu que não e ainda disse que a escolha não foi determinada por amizade. Além disso, ela relembrou que eles estão em uma competição e bateu o pé: “Não pode acontecer isso tudo por causa de um banheiro”.

Veja:

"Não pode acontecer isso tudo por causa de um banheiro", dispara Adriana após briga entre Kadu e Dhomini



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/pePolSr15E — Power Couple Brasil (@powercouple) May 30, 2025

Seguindo na argumentação, a corretora confessou que seu marido já passou perrengues para usar o banheiro de madrugada na Mansão e mandou a real para Cris usando falas da musa fitness contra ela mesma: “Nós estamos em um jogo, e você mesma falou que não tem diferença de idade aqui”.

Assista:

Adriana: "Você mesmo falou que não tem diferença de idade"



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/N0wfQbC71a — Power Couple Brasil (@powercouple) May 30, 2025

Quando cada casal já estava no seu devido novo quarto, eles refletiram sobre o ocorrido. Ao entrarem no cômodo melancia, Cris apenas abraçou Kadu para acalmá-lo, mas ele não desistiu e levou o vaso decorativo na hora de dormir.

Já na Suíte Power, Adriana desabafou com o marido sobre a explosão que ele teve e ainda se queixou da falta de “sensibilidade” da maioria da Mansão, que não se preocupou em contê-lo na hora.

“Isso não é atitude de ser humano, é de animal. Não chega ninguém para falar ‘calma, tá tudo bem’, o povo quer por lenha na fogueira e ver o palco arrebentar”.

Confira:

"Isso não é atitude de ser humano", desabafa Adriana após confusão com Kadu



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/9ylfY3GNwN — Power Couple Brasil (@powercouple) May 30, 2025

Mais uma vez, os casais mostraram que sempre podem se superar quando o assunto é confusão. Quais serão os próximos desdobramentos desse embate?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Um mês de diversão! Relembre trinta momentos engraçados do Power Couple:

Publicidade 1 / 31 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Power Couple Brasil 7 completa um mês no ar com a garantia de que entregou o mais puro suco do entretenimento para a família brasileira. Seja por piadas, pegadinhas, deboche ou nervosismo, os 14 casais não economizaram nas risadas e serviram diversão na medida certa. Relembre 30 vezes em que os participantes proporcionaram boas gargalhadas ao público!