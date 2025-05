Spoiler de torcedor! Andreoli faz revelação do mundo externo aos casais do Power Couple Empolgado com o tema da Prova dos Casais desta quarta (28), o apresentador contou uma novidade da seleção brasileira de futebol Novidades|Do R7 29/05/2025 - 09h44 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Curtiu a notícia? Reprodução/RECORD

Além de entregar tudo no comando do Power Couple Brasil, Felipe Andreoli manda bem em diversos assuntos e, principalmente, esportes. Expert no reality de casais e em futebol, o apresentador juntou o melhor dos dois mundos e resolveu dar um spoiler do mundo externo para os casais confinados na Mansão Power.

Aproveitando o tema da quinta Prova dos Casais da temporada, Andreoli se empolgou e não conseguiu conter uma novidade quentinha sobre o mundo da bola. Sabendo que muitos participantes também curtem a modalidade, ele resolveu fazer uma revelação no início do programa ao vivo de quarta (28).

“Olha a polêmica, Felipe”, brincou Rafa Brites quando o maridão começou o assunto. Apesar do receio inicial de contar ou não a informação aos participantes, o apresentador lançou o “segredo” e ainda mencionou Radamés, ex-jogador de futebol.

“Chegou o [Carlo] Ancelotti [no país]. É o novo técnico da seleção brasileira [de futebol], um italiano”. Os participantes se animaram e não esconderam a surpresa com a novidade.

‌



Entrando na onda, Andreoli ainda fez piada: “Contei uma coisa do mundo exterior para vocês. Radamés, é para você ter resenha [assunto] aí”.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Um mês de diversão! Relembre trinta momentos engraçados do Power Couple:

Publicidade 1 / 31 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Power Couple Brasil 7 completa um mês no ar com a garantia de que entregou o mais puro suco do entretenimento para a família brasileira. Seja por piadas, pegadinhas, deboche ou nervosismo, os 14 casais não economizaram nas risadas e serviram diversão na medida certa. Relembre 30 vezes em que os participantes proporcionaram boas gargalhadas ao público!