Agenda lotada! Confira o novo cronograma do Power Couple Brasil

Com a mudança de data do Quebra-Power, o cronograma do reality de casais precisou de algumas alterações. Agora, o público conta com uma semana recheada de emoções de segunda a sábado no Power Couple Brasil. Fique por dentro!

Às segundas, temos Prova das Mulheres ou Prova dos Homens, que são alternadas a cada semana. Logo depois da atividade, os melhores momentos do Quebra-Power vão ao ar, e o público fica sabendo quem são os novos donos das Esferas do Poder. Ainda na edição, Rafa Brites e Felipe Andreoli abrem a votação da Herança da DR, disponível no R7.com.

Na terça acontece mais um desafio individual, e na quarta é exibida a Prova dos Casais, com formação de DR na sequência! Quinta é dia de ver tudo o que rolou após a votação e conferir a eliminação de um dos casais. Na sexta, o público confere a reação dos participantes à saída do casal eliminado e descobrem o que rolou no dia. Sábado fecha a semana com uma festa temática recheada de fofocas!

Se liga:

Curtiu a atualização do reality? Arte/R7

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

De ré e sem freio! Confira o resumão da quinta Prova dos Homens do Power Couple

share Novamente atrás do volante, os maridos testaram suas habilidades de direção na quinta Prova dos Homens do Power Couple. Dessa vez, eles precisaram andar de ré. Além de bons motoristas, os participantes tiveram que ser muito perspicazes quanto às metas do relacionamento. O desafio foi tão intenso que apenas um casal se deu bem; vem conferir qual foi