Entenda o desabafo de Adriana sobre Dhomini: ‘Tudo na nossa vida é assim, ele arrebenta, destrói’

Ela não conseguiu segurar o choro e desabou em lágrimas Reprodução/PlayPlus

Adriana e Dhomini vivem altos e baixos no Power Couple Brasil. A corretora já ficou chateada com a reação explosiva do marido na treta com Carol e Radamés, e se decepcionou novamente após decisão do comunicador. Ela não conseguiu segurar as lágrimas e desabafou com as amigas.

Depois de ir mal na Prova dos Homens, Dhomini pediu que Adriana não ficasse brava com ele, mas tinha decidido que iria desistir da Prova dos Casais. A esposa ficou visivelmente abalada, e disse que o marido só estava pensando em si mesmo.

Ele foi tomar um ar na área externa da Mansão Power, e Adriana não conseguiu conter as lágrimas. Percebendo a situação, Emilyn, Bia e Ana foram para o quarto da corretora, a fim de acalmá-la.

Adriana começou um desabafo pesado: “Estou cansada de perder tudo na minha vida por causa do descontrole emocional dele. Eu perco todas as oportunidades, tudo. Eu tô cansada. Tô me dedicando 100% em tudo. Eu não queria ficar longe dos meus filhos, não. Eu comi barata. Para ele dizer para mim que vai perder a prova amanhã para ir embora?”.

As amigas faziam carinho na corretora, enquanto ela colocava os sentimentos para fora: “Tudo na nossa vida é assim, ele arrebenta, destrói”, soltou, até ser repreendida por Ana, que pontuou: “Não fala assim, ele é o pai dos seus filhos, uma pessoa que sempre esteve com você. Adriana, é um momento de raiva, não fala nada!”

A influenciadora tentou contornar o assunto, dizendo que tinha certeza que o comunicador ‘fez muito’ por Adriana na vida, mas a corretora negou: “Não, ele faz quando o ambiente é favorável. Aí é fácil, é fácil você amar uma pessoa legal.”

Ana argumentou, alegando que Dhomini também está sofrendo com a tensão do jogo, mas Adriana foi enfática: “Está sofrendo porque procurou o sofrimento. Quer ir embora porque quer fugir do problema que ele causou. Não tenho dedo na mão para mostrar para você quantas vezes ele jogou as oportunidades fora, de ficar rico, milionário.”

Ela se acalmou, e durante a noite, o casal se abraçou e trocou palavras de afeto. No dia seguinte, Dhomini acordou já decidido a dar tudo de si na Prova dos Casais. Ele estava tão revigorado, que deu um beijão na boca da esposa e fez uma proposta: “Te amo tanto, quero te pedir uma coisa, seguinte... Quer casar comigo?”

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

