Direto na DR! Rayanne e Victor vetam Emilyn e Everton da Prova dos Casais

O casal vai cair pela primeira vez na DR do programa Reprodução/PlayPlus

A sorte sorriu para Rayanne e Victor no Power Couple Brasil! O ator foi o único marido a cumprir a Prova dos Homens, e a esposa apostou alto no mozão, levando eles para o topo dos saldos. Dessa forma, puderam vetar uma dupla da Prova dos Casais, e não tiveram dúvidas, miraram em Emilyn e Everton.

Ray e Victor acumularam R$ 83 mil de saldo na semana, e receberam o poder do veto da Prova dos Casais. Por já brigarem diversas vezes com Emilyn e Everton, indicaram os rivais, e consequentemente, tiraram a chance deles de escapar da DR. Isso porque os adversários zeraram o saldo, e só conseguiriam se livrar da berlinda se garantissem a imunidade do desafio em casal.

Além de garantirem um rival a menos no páreo da Prova dos Casais, Ray e Victor estão muito próximos de se tornarem o Casal Power da semana. Os únicos capazes de tirarem os atores da jogada são Adriana e Dhomini, que acumulam R$ 63 mil, e caso vençam a atividade, empatam no saldo.

Será que vem Casal Power inédito ou bicampeonato? A única certeza que temos é de que Emilyn e Everton já estão na DR.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Barracos, reviravoltas e desistência: relembre a quarta semana do Power Couple Brasil

