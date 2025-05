Apontamentos regados à banho de pó

As tensões já começaram no domingo, com mais um Quebra-Power. Dando um banho de pó nos rivais, os participantes mandaram ver nos apontamentos e as discussões tomaram conta da dinâmica. Mesmo de fora, Gi e Eros conseguiram movimentar o jogo ao deixar a Herança da DR para Eike e Nat. Com isso, o casal "presenteado" deveria apostar "no escuro" na segunda prova deste ciclo. No final, Cris e Kadu comemoraram ao ganharem as Esferas do Poder

Reprodução/PlayPlus