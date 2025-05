Bebê reborn

E quando a Gretchen deu uma bronca no elenco por beberem o leite de aveia do Esdras? O quadro vestiu o saxofonista com chapeuzinho, chupeta e babador. Márcia ainda fez a galera cair na risada ao questionar: "O que vocês estão achando do bebê reborn?" O espelho também soltou uma piada relembrando a bronca da dançarina após Diego comer a carne que ela havia separado: "A carne do bebê reborn era fraldinha?"

Reprodução/PlayPlus