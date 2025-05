Fora do controle: entenda por que Dhomini se exaltou na formação DR do Power Couple Em um embate durante a votação, o comunicador precisou ser segurado por colegas e retirado do ambiente Novidades|Do R7 22/05/2025 - 10h06 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h06 ) twitter

O que você achou da atitude do comunicador? Reprodução/RECORD/PlayPlus

Apesar de a formação da DR sempre servir lavação de roupa suja e quebra-powers entre os casais do Power Couple Brasil, ninguém estava preparado para o caos que foi instalado na Mansão na noite de quarta (21). O clima estava tão tenso entre os rivais, que bastou Carol tentar se justificar durante uma fala de Adriana para Dhomini explodir de vez.

Tudo começou, na verdade, bem antes da votação, quando Everton resolveu descolorir o cabelo e foi criada uma polêmica em cima dessa situação com a judoca. O comunicador questionou o apresentador de rodeio se a mudança no visual aconteceu por vontade própria ou influência de outros casais, e fez questão de dizer que o resultado não ficou legal e poderia não ser visto com bons olhos pelo público.

Ao ser citada em uma discussão durante a votação, Adriana resolveu explicar o lado dela da história. Enquanto a corretora falava, a atleta percebeu incoerências no discurso e tentou intervir. Adriana logo retrucou com um “cala a boca” e a confusão começou. Porém, durante a confusão, Everton assumiu as rédeas e deixou claro que a situação que aconteceu anteriormente foi apenas um mal-entendido e não havia motivos para Dhomini e Carol brigarem.

Ao ser confrontada pela rival, Carol tentou se defender, mas antes que pudesse falar de novo, Dhomini se exaltou. “Vai deixar [ela] falar, ou não? É assim que você faz”, berrou o comunicador enquanto se levantou e seguiu gesticulando. Percebendo a gravidade da situação de imediato, alguns homens partiram para segurar o companheiro.

‌



Se liga:

Dhomini se exalta com a discussão #VotaçãoPower pic.twitter.com/qyQl1K2djh — Power Couple Brasil (@powercouple) May 22, 2025

Em uma fração de segundos, Dhomini foi imobilizado por diversos participantes, que também tentaram fechar sua boca. Mesmo assim, ele insistiu em tentar se soltar e continuou disparando ofensas pesadas e diretas para Carol. “Me larga”, ele gritava.

‌



A judoca, por sua vez, manteve a postura e ainda chegou a ser confrontada por outros participantes que resolveram aproveitar o momento para descarregar tudo.

No meio de todo o caso, Emilyn, Everton, Ana Paula, Antony, Nat e Eike bateram de frente com o casal Furlan e os atletas fizeram questão de explicar como enxergavam todas as situações.

‌



Veja um trecho:

A treta estourou mesmo, powers... quem vamos de Playplus? #VotaçãoPower



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/sGdSA8R7Pu — Power Couple Brasil (@powercouple) May 22, 2025

Mesmo com a intervenção dos apresentadores, as coisas não se acalmaram e o comunicador precisou ser retirado do ambiente pelos amigos. Pouco antes disso, Rafa Brites e Felipe Andreoli perceberam que a situação estava fora do controle e chamaram um intervalo. Durante a pausa do programa, eles deram notícias sobre a situação e explicaram que Dhomini precisou se afastar da votação.

Quando a poeira baixou, o programa seguiu e Adriana precisou votar em nome do casal, já que o marido ainda não estava recuperado. “Não tenho outra opção dentro da casa”, justificou a corretora ao indicar o casal Furlan à berlinda.

Além disso, ela aproveitou o momento para se desculpar com todos pelo ocorrido: “Meu marido se exaltou, peço perdão para vocês, apresentadores, público. E peço desculpas para a Carol. Não concordo com a posição dele, mas ele está segurando há 25 dias as coisas que pensa”.

Veja:

Em nome do casal, Adriana vota em Carol e Radamés #VotaçãoPower pic.twitter.com/GoFKICUyFB — Power Couple Brasil (@powercouple) May 22, 2025

Depois do programa, Adriana desabou em lágrimas e foi consolada pelos aliados. Logo depois, ela se recompôs e foi encontrar o marido, que estava deitado na Suíte Power. Mesmo com o tempo de descanso, Dhomini ainda estava muito afetado e demorou para conseguir parar de chorar.

“Que raiva dessa mulher, não é possível um negócio desses. Faz um mês que eu estou calado, escutando ela fazer todo mundo calar a boca para ela. E quando foi com você, eu não aguentei, explodi”, desabafou o comunicador aos prantos, se justificando pela forma que agiu com Carol.

Assista:

Dhomini já está na Suíte Power conversando com Adriana



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/mPKCOcPEdB — Power Couple Brasil (@powercouple) May 22, 2025

Tentando consolar o marido, Adriana garantiu que todos estão vendo as atitudes da rival e, segundo ela, a atleta não vai passar impune disso. Depois, Adriana tratou de atualizar Dhomini de tudo que havia rolado depois da saída dele.

A corretora confirmou que havia votado no casal Furlan e contou o seu discurso. “Eu pedi desculpas para todos porque você se exaltou e, realmente, foi sincero. Eu sei que você gostaria que eu tivesse feito isso porque foi uma explosão momentânea, você não é assim. Aconteceu e está tudo bem, eu justifiquei o meu voto e continuei o assunto”.

Olha só:

"Aconteceu, tá tudo bem"



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/9TRmQPqFNV — Power Couple Brasil (@powercouple) May 22, 2025

Com os ânimos acalmados, o casal seguiu refletindo sobre a competição e não economizou nas ofensas para Carol, garantindo que a rivalidade está longe de acabar.

Eita, parece que ainda tem muito barraco por vir na Mansão. De que lado você está nessa treta?

Confira o momento do surto:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

