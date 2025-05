Giovanna e Eros Prado resumem experiência no Power Couple: ‘Única e incrível’ O segundo casal eliminado do reality deu uma entrevista exclusiva ao site oficial e falou sobre o jogo, posicionamentos e projetos futuros Entrevistas|do site oficial 21/05/2025 - 20h12 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você torceu pelo casal no reality? Reprodução/Instagram

Com uma história de amor digna de cinema, Giovanna e Eros Prado se conheceram em 2006 e mal sabiam tudo que ainda viveriam juntos. Quase 20 anos depois, o casal fez parte do elenco bombástico do Power Couple Brasil 7 e contagiou a Mansão com muito humor e carisma. Mesmo assim, eles foram a segunda dupla eliminada e deram adeus à competição na primeira DR que caíram.

A curta passagem pelo programa fez o humorista e a empresária acreditarem que poderiam ter feito tudo diferente. Em entrevista exclusiva ao site oficial, o casal Prado hablou sobre a participação no reality, revelou detalhes de projetos futuros, como lidariam uma suposta repescagem, se encarariam A Fazenda e muito mais. Confira!

Apesar da boa relação que construíram com a maioria dos participantes, Gi e Eros também se envolveram em conflitos. Considerado o alívio cômico da Mansão, o humorista estava sempre pronto para uma boa brincadeira, mas percebeu da pior forma que nem todos ali queriam dar risada.

“Muito triste ver que tinha casal que não estava aberto a diversão, sendo que enquanto estávamos lá todos, sem exceção, vieram falar conosco, pedir para brincarmos e aliviar o clima. Mas faz parte”, desabafou.

‌



Considerando as inimizades criadas no decorrer do jogo, eles revelaram quais duplas gostariam de levar muito além da competição e quais pretendem deixar o vínculo em Itapecerica da Serra: “Rada[més] e Carol, Silvia e André, Rafa e Talira, Diego e Giovanna, Kadu e Cris, Gui e Bia. O único [casal] que não queremos manter contato é Everton e Emilyn, pois o que ele tem feito e falado lá [na Mansão] é muito feio”.

Novos estrategistas

O casal Prado foi considerado por muitos uma dupla que não se posicionou a tempo e, por isso, acabou eliminada. Contudo, após o choque de realidade, Gi e Eros mostraram que têm opiniões de sobra e não tiveram medo de hablar sobre o game. Quando questionados o que mudariam na trajetória, eles não economizaram na sinceridade.

‌



“Seríamos mais objetivos na votação e no Quebra-Power, tipo: ‘Meu voto é para eles porque não curti e pronto! Gostou, gostou, não gostou, problema seu’”. Além disso, o humorista brincou: “Votaria fazendo pagode da ofensa, seria um pouco mais ácido nas piadas e cutucaria mais as pessoas para incomodar”.

Entrando no assunto de uma suposta repescagem, o casal mostrou que, agora, tem muito mais convicção de como encarar o reality. “Como um jogo. Teríamos, sim, aliados, mas poucos. E não me preocuparia tanto, para conseguirmos ficar mais tempo e brigar pelo prêmio. Percebo hoje que era isso que o público queria”.

‌



Agora, com mais experiência no assunto, o casal confessou a esperança por uma nova chance no reality de casais. Mesmo assim, revelaram se encarariam, de forma individual, uma participação em A Fazenda. “Com certeza, acho que teríamos até uma chance maior”, desabafou o humorista.

Rota promissora

Com um longo caminho pela frente, o casal Prado aguarda as portas de oportunidades que vão se abrir. Sobre os projetos profissionais que estão por vir, eles comentaram: “Por hora, vamos seguir com nossos shows de humor pelo país. Continuar produzindo conteúdos em nossas redes sociais e pretendemos seguir assistindo e falando sobre o Power [Couple]”.

O casal tem carisma para dar e vender, então, não poderia faltar uma mensagem final para os fãs. “Gostaríamos de agradecer imensamente por cada palavra de carinho que estamos recebendo, cada voto, para quem gostaria que ficássemos [na competição]. Foi uma experiência única e incrível, mesmo que breve. Muito obrigado”.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Paz e humor! Relembre a trajetória de Gi Prado e Eros no Power Couple

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bem-humorados, Gi Prado e Eros conquistaram os corações dos participantes do Power Couple Brasil! Ao longo dos dias, divertiram os colegas com piadas e rimas criativas, mas sofriam sempre que precisavam se posicionar. Vistos como anti-jogo por intermediarem todas as tretas da Mansão, o casal caiu na DR e não escapou. Relembre a trajetória deles!