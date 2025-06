Ana Paula e Antony Marquez contam como está a vida após o Power Couple, e garantem: ‘O que aconteceu no jogo, fica no jogo’ Casal ‘hablou’ detalhes da competição para o site oficial, revelou planos profissionais e ainda fez promessa para A Fazenda Entrevistas|João Pedro Gadelha, do site oficial 17/06/2025 - 20h32 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h32 ) twitter

O que você achou do desempenho deles no reality? Reprodução/Instagram

Apaixonados pelo Piauí, terra natal dos dois, Ana Paula e Antony Marquez contagiaram a Mansão com uma energia única. Blindados de amor, o casal se jogou no Power Couple e viveu todas as emoções do reality. Mesmo assim, eles ficaram por um triz do top 7 e deram adeus à competição na sétima DR.

Em entrevista exclusiva ao site oficial, a influenciadora e o modelo mandaram a real sobre o que viveram no game e não economizaram nas opiniões sobre os rivais. Além disso, O casal revelou se voltaria para a Mansão, se encararia A Fazenda e adiantou o que os fãs podem esperar daqui para frente.

Opostos que se atraem, Ana e Antony são conhecidos pelas suas personalidades diferentes que se completam. Na competição, a loira chamou a atenção por um comportamento explosivo, enquanto o marido se concentrava em acalmá-la quando preciso. Sobre essas posturas, eles explicaram:

“Tínhamos o combinado de ser o termômetro um do outro dentro do jogo, buscando o equilíbrio entre os temperamentos, sem julgamentos com ambos, apenas buscar motivação todos os dias, sempre respeitando os limites de cada um”.

‌



Sorte no amor e caos no jogo

Apesar da coleção de rivais que fizeram no game, o casal criou uma base consolidada de amizades desde o início do programa. Da sala para a vida, a influenciadora e o modelo se aproximaram dos companheiros de sofá e foram juntos até o fim.

Então, quando o assunto é quem eles gostariam de levar a relação para além do programa, a resposta estava na ponta da língua: “O casal ‘Bilu’ (Fran e Júnior), Nat e Eike, e Bia e Gui. E não pretendemos [manter contato] com Carol e Radamés, e Silvia e André”.

‌



A influenciadora e o modelo confessaram que foram fiéis aos seus valores pessoais na competição. Mas, ao analisar o próprio desempenho na competição, eles reconheceram o que poderiam ter feito diferente:

“Iríamos muito mais para o embate, seríamos mais afrontosos com os adversários e buscaríamos sempre novos enredos”.

‌



Diante disso, eles já sabem muito bem como agiriam em caso de uma repescagem: “Encararíamos de forma mais fechada como casal, jogaríamos verdades na cara das pessoas e movimentaríamos o jogo de uma forma mais dinâmica e firme”.

Na Mansão, os dois chegaram a manifestar a indignação com a permanência de “plantas” no game. Por isso, não pouparam as papas na língua acerca das expectativas para o que está por vir na competição:

“[Esperamos] que o jogo fique um pouco mais morno, com poucos embates e apenas discussões passadas voltando a se repetir”.

Acumulando ainda mais experiências na frente das câmeras, o casal se empolgou com a ideia de encarar, de forma individual, os ares rurais de A Fazenda e prometeu:

“Com toda certeza [iríamos], amamos reality show. Com muito apoio um do outro, estaríamos prontos para se jogar. Ana com seu temperamento mais explosivo, alegre, expansivo e coração, o Antony com seu perfil mais articulador, inteligente e divertido, o entretenimento é garantido”.

Blindados para sempre!

Focados no futuro, os dois garantiram que o prêmio do reality de casais, caso ganhassem, já tinha destino programado: “Quitaríamos nosso apartamento, construiríamos nossa família com melhores condições e investiríamos ainda mais nas nossas carreiras”.

Mesmo assim, eles não param de colher os frutos que plantaram na Mansão Power. Sobre como estão lidando com a vida pós-confinamento, o casal detalhou: “Com o sentimento de gratidão. Só estamos nos importando com as torcidas, com o lado positivo e o quanto o reality repercutiu em nossas vidas”.

Quanto aos seus projetos futuros, os “blindados” garantiram que os fãs podem esperar bastante: “Um casal mais unido, focado na produção de conteúdo para internet nas redes sociais, ansiosos por novos projetos dentro da TV. Principalmente Antony, como ator e apresentador, vai investir na carreira que é o maior sonho e Ana Paula, no seu empreendimento de semijoias”.

Sempre calorosos com o público, a influenciadora e o modelo mandaram um recado sincero para a sua torcida:

“Gostaríamos de dizer que temos muita gratidão pelo apoio dos mutirões. Seguiremos apaixonados, sem ligar para julgamentos, focados na alegria e na prosperidade, em busca dos nossos sonhos. O que aconteceu no jogo, fica no jogo e a vida irá seguir aqui fora sem remorsos em busca de novas oportunidades”.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Blindados! Veja a retrospectiva de Ana Paula e Antony no Power Couple:

A passagem de Ana Paula e Antony chegou ao fim no Power Couple Brasil! O casal blindado entregou momentos de puro entretenimento, cenas icônicas e diversão para o público. Relembre a trajetória deles!