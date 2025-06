Adriana e Dhomini, Ana Paula e Antony e Nat e Eike estão na sétima DR do Power Couple Nesta quinta (12), um deles vai deixar a competição Novidades|Do R7 12/06/2025 - 00h05 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h05 ) twitter

Não economize nos votos no R7.com! Arte/R7

Apesar do clima de romance em alta, a competição está a todo vapor no Power Couple Brasil. Nesta quarta (11), a sétima DR da temporada foi formada e, após muita confusão e apontamentos sem fim, Adriana e Dhomini, Ana Paula e Antony e Nat e Eike ocuparam os banquinhos.

Nesta quinta (12), um dos casais vai deixar a Mansão no Dia dos Namorados e cabe a você tentar manter o seu favorito no game. Então, trabalhe os dedos no R7.com. Entenda, a seguir, como eles foram parar na berlinda.

Começando os trabalhos, os “Blindados” descobriram que tiveram o pior desempenho na Prova dos Casais e inauguraram os temidos lugares.

Em seguida, o ranking dos saldos da semana determinou os próximos a levarem a pior. Por acumularem apenas R$ 27 mil neste ciclo, Adriana e Dhomini se juntaram aos amigos.

O momento mais tenso da noite começou e a votação regada de tretas tomou conta do sofá da sala.

Após todos os apontamentos, as Esferas do Poder chegaram para bagunçar o game. Com a vantagem rosa em mãos, Carol e Radamés puderam anular os votos dados por três duplas. Mirando no trio de rivais, o casal Furlan retirou as indicações feitas por Adriana e Dhomini, Ana Paula e Antony e Nat e Eike.

No final, os “Pais da Pipa” receberam cinco votos e fecharam a formação.

Então, chegou a sua vez de participar da competição! Corra para o R7.com e não economize nos votos para tentar salvar o seu casal favorito da eliminação desta quinta (12).

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Mágoas antigas e discussão generalizada! Quebra-Power abala as estruturas da Mansão

