Casamento, esposa furiosa e apelido! Confira todos os detalhes do ‘Resumo Power’ do sexto ciclo Os casais levaram a sério o entretenimento da semana no Power Couple Novidades|Do R7 08/06/2025 - 16h42 (Atualizado em 08/06/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perdeu algum acontecimento da semana? Reprodução/PlayPlus

Os dias foram movimentados no sexto ciclo do Power Couple Brasil! E para quem piscou e perdeu algum acontecimento importante, o Resumo Power chegou para servir as melhores tretas, provas e situações divertidas da semana. Pegue a pipoca e sirva-se do puro suco do entretenimento!

O ciclo começou com tretas deliciosas no Quebra-Power, onde os casais precisaram ‘gongar’ quem estava ‘passando vergonha’ no reality. Já na Prova dos Homens, algumas esposas ficaram inconformadas com a performance dos maridos respondendo às questões. Everton empacou em uma pergunta de matemática, e Ana Paula ficou furiosa com a demora de Antony para entender uma das charadas.

Também rolou casamento na Mansão Power, além de um apelido nada carinhoso para Radamés, e a eliminação de Emilyn e Everton.

Assista:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‘Grupão’ virou ‘grupinho’! Confira a reação da Mansão ao resultado da sexta DR do Power Couple

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais um casal deu adeus ao Power Couple nesta quinta (5) e, os que restaram, estão cada vez mais perto da grande final. Batendo o recorde de votações do público, a sexta DR da temporada contou com as duplas responsáveis pelo maior embate da Mansão até agora. A volta dos casais salvos, então, deu o que falar entre os competidores; se liga